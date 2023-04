Tragico incidente Agricoltore schiacciato dal suo trattore

Un tragico incidente ieri, poco prima di pranzo, ha scosso la comunità di Monterotondo Marittimo. Erano le ore centrali del giorno quando un uomo di 76, mentre stava lavorando con il suo trattore in un terreno, è stato vittima di un incidente mortale. L’uomo, per cause ancora al vaglio di carabinieri e tecnici della prevenzione dell’Asl, ha perso il controllo del mezzo, quest’ultimo si è ribaltato e il settantaseienne e rimasto incastrato sotto il trattore. Un incidente finito in tragedia per il settantaseienne poco conosciuto in paese perché residente da poco tempo nel comune amministrato dal sindaco Giacomo Termine. Il drammatico episodio è accaduto intorno alle 12 in via Frassine, dove si trova il Podere Mendicone, di proprietà dell’uomo. Inutili i soccorsi che sono giunti sul posto, purtroppo i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. Le ferite riportate dall’uomo a seguito dello schiacciamento sono risultate mortali. Sul posto sono accorsi la Misericordia di Massa Marittima, l’elissoccorso Pegaso 1, il nucleo Asl della Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) e i carabinieri della locale stazione. Sul corpo dell’uomo il magistrato ha disposto l’autopsia, programmata per giovedì per definire le cause esatte della morte. Un terribile incidente quello di Monterotondo Marittimo, l’ennesimo che accade nei campi di lavoro. Questo tragico episodio avviene infatti solo a pochi giorni di distanza da un altro terribile incidente accaduto nel comune di Scansano, nella frazione di Pomonte. L’incidente nel territorio di Scansano, nell’entroterra maremmano, ha visto protagonista un settantenne. Stando alle prime ricostruzioni, pare che l’uomo si trovasse da solo nei campi e stava lavorando intorno al trattore, parcheggiato in una strada in discesa. Il mezzo si sarebbe mosso e l’uomo, probabilmente colto di sorpresa, sarebbe finito sotto una delle ruote anteriori del mezzo. In questo caso è stato fondamentale l’intervento dei soccoritori, che hanno immobilizzato l’uomo in attesa che venisse trasportato in codice due al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena.