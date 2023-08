Tragedia sulla spiaggia Donna di 74 anni stroncata da malore

Una tragedia si è abbattuta ieri sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Una donna di 74 anni, originaria di Barberino di Mugello, è deceduta intorno alle 12, colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. La bagnante si trovava davanti allo stabilimento Nettuno quando si è sentita male: a soccorrerla sono stati i bagnini delle torrette 16 e 17, provvisti di un defibrillatore, e altri turisti che si trovavano sulla spiaggia.

Sono stati loro a iniziare le manovre di rianimazione, proseguite poi, per diversi minuti, dai volontari della Croce Rossa di Marina di Grosseto e dai soccorritori dell’automedica del 118.

Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera. La donna è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, ma non c’è stato nulla da fare, ne è stato constatato il decesso per arresto cardiaco.

A Castiglione della Pescaia una ragazza di 20 anni ha accusato un malore: è stata soccorsa dagli operatori della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia con infermiere del 118 ed è stata poi trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Un’altra tragedia, appena qualche giorno fa, domenica, si era invece consumata alla Giannella.

A perdere la vita un uomo di 82 anni residente in Campania che è stato colto da un malore mentre stava facendo il bagno.

La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata nel pomeriggio, intorno alle 18.40, con la richiesta di soccorso per una sindrome da annegamento. L’82enne, infatti, è stato probabilmente colto da malore mentre si trovava in acqua. Ad accorgersi del dramma che si stava consumendo, il bagnino che si è tuffato per raggiungere l’uomo e lo ha poi portato a riva, iniziando le manovre di rianimazione.

Le condizioni dell’anziano signore sono apparse subito molto gravi e a nulla sono valsi i tentativi del personale del 118, che aveva inviato l’ambulanza della Miserciordia di Porto Santo Stefano e anche l’automedica di Orbetello. Il medico, quindi, dopo numerosi tentativi di rianimazione, non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo.

In spiaggia anche il personale della Guardia costiera per accertamenti e i rilievi.

La salma è stata trasferita nella stanza anatomica dell’ospedale di Orbetello.