Tragedia nella notte Incidente con lo scooter Muore ragazzo di 22 anni

Stavano tornando verso casa dopo aver trascorso il sabato sera insieme ad altri amici e viaggiavano su uno scooter sulla strada che collega Terrarossa a Porto Ercole. Erano da poco passate per 4.30 di notte quando i due sono caduti dallo scooter e subito dopo sopraggiungesse un’auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi. Stando ad una prima ipotesi fatta dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, l’auto avrebbe travolto Amud Abdel Jabber Fernandez, 22 anni, di origini venezuelane, deceduto poi nonostante i tentativi di rianimazione del personale del "118".

Diversa, però, la testimonianza resa dal conducente dell’auto (risultato negativo all’alcoltest) che ha detto di aver visto uno dei due ragazzi (23 anni, anche lui straniero, ricoverato ad Orbetello ma in condizioni non gravi) che tentava di rianimare l’amico e di aver urtato non il ragazzo, ma lo scooter che rimasto in mezzo alla carreggiata.

Una risposta potrà arrivare dall’autopsia che dovrebbe essere disposta oggi dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna.

La salma, recuperata dall’agenzia funebre Babbanini, è stata trasferita nella stanza anatomica dell’ospedale di Orbetello.

La drammatica notizia si è sparsa velocemente ed è stata accolta con grande commozione in tutto il comprensorio.

Il giovane era infatti molto conosciuto in tutto il paese. Molto atletico e sportivo, aveva anche partecipato al Paliotto dello scorso anno con il rione di Forte Filippo, ma si era sempre dimostrato solare e disponibile con tutti.

"La mamma è venezuelana – racconta una conoscente – e abitavano a Porto Ercole da un paio d’anni, ma era già integratissimo e aveva tanti amici. Ha partecipato anche alle manifestazioni paliesche con il rione di Forte Filippo. Era un ragazzo bravissimo, faceva due lavori ed era sempre sorridente, sempre educato con tutti. La notizia ha sconvolto tutti, compreso mio figlio che lo conosceva molto bene". "Che vita ingiusta – ha scritto inoltre un amico sui social –. Fratello mio riposa in pace, una parte di noi vola via con te".

Per l’ultimo saluto al ragazzo ci sarà da attendere, dato che la salma è a disposizione della Procura nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.