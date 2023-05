Tragedia in agriturismo Muore schiacciato sotto il trattore

Ennesima tragedia nelle campagne del Grossetano. Ancora una volta un uomo, un anziano, è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore, che si è ribaltato. A perdere la vita, in un agriturismo che si trova proprio alle porte di Roccastrada, è stato Mauro Armini, 75 anni. L’uomo, da quello che si è appreso, stava sistemando il giardino dell’agriturismo di famiglia che è gestito dalla figlia. Sembra che però il terreno, quando stava per concludere il lavoro di sbancamento, abbia ceduto e il mezzo che stava guidando si è ribaltato. L’uomo è rimasto schiacciato dal pesante mezzo per colpa del terreno intriso di acqua caduta in questi giorni. Probabile che una ruota abbia ceduto e il trattore si sia ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione del paese e la Misericordia di Roccastrada. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per il 75enne non c’è stato niente da fare. L’uomo è morto sul colpo.

Quando i medici sono arrivati sul posto, l’uomo era deceduto e dunque i medici dell’elisoccorso sono tornati indietro senza poter prestare soccorso. L’uomo, insieme alla sua famiglia, era molto conosciuto a Roccastrada, anche se con la moglie ancora risiedeva nel comune di Civitella Paganico. Una volta andato in pensione, per anni a Civitella aveva gestito un’officina che si occupava del soccorso stradale, con la moglie aveva deciso di impegnarsi nel volontariato. Era infatti impegnato nell’Arciconfraternita della Misericordia.

La notizia della tragedia a Roccastrada ha fatto immediatamente il giro del paese e lo sgomento è stato tanto per tutta la giornata di ieri. "Ho appreso la notizia e ci sono rimasto davvero molto male – ha detto Francesco Limatola, primo cittadino di Roccastrada –. Una notizia che lascia interdetti. Faccio, a nome mio e di tutta l’Amministrazione di Roccastrada, le più sincere condoglianze. Siamo vicini alla famiglia in questo loro triste momento".

Cordoglio anche a Civitella Paganico, dove il sindaco Alessandra Biondi ha espresso il dolore di un’intera comunità. "La perdita di Mauro – ha detto – è un colpo per l’intera comunità. E il fatto che una volta andato in pensione avesse deciso di dedicarsi agli altri dà la misura di che persona fosse. Era un uomo perbene, dal cuore davvero grande".