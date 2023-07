Tragedia del Giglio Oggi l’autopsia sul manager Cairoli

Si svolgerà oggi nel pomeriggio l’autopsia sul corpo di Fabio Attilio Cairoli, il top manager di 58 anni morto a seguito di un malore nella sua barca all’Isola del Giglio sabato scorso. Il pm Carmine Nuzzo incaricherà stamani tre esperti per l’esame autoptico, oltre al professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa, anche il professor Lorenzo Ghiadoni e il professor Michele Edmin che faranno da consulenti. Tra gli 11 indagati per omicidio colposo nell’inchiesta ci sono anche il medico e i soccorritori del 118 che intervennero a bordo dello yacht ormeggiato in porto. Insieme a medici e infermieri del pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello, da dove Cairoli era stato dimesso il giorno prima dopo un controllo, la procura di Grosseto ha coinvolto negli accertamenti tutto il personale sanitario che era venuto a contatto con il ceo di Igt Global Lottery. Sulla morte del manager milanese è intervenuta anche la Uil-Fpl Toscana. "Vogliamo esprimere solidarietà – dice Sergio Sacchetti – a tutti i professionisti coinvolti nell’indagine (medici, tecnici sanitari, infermieri e soccorritori), e che ogni giorno operano in condizioni difficili e improbe, a causa della mancanza di personale dovuto alle note ristrettezze economiche a livello governativo e regionale, sulla sanità. E questo non da oggi, ma da molto tempo". La Uil aggiunge che "in virtù della crisi, che attanaglia da tempo il mondo della sanità, non si trovano ormai neppure determinate professionalità. "Tanto più – prosegue Sacchetti – se si pensa che la tragica vicenda si è svolta all’interno del pronto soccorso e dell’ospedale di Orbetello, dove persiste una situazione di enorme disagio del personale sanitario, sempre a rischio ‘burn out’, dove il bacino degli utenti aumenta nel periodo estivo e dove la comunità sanitaria, lavora in condizioni quasi insostenibili per garantire ad ogni paziente le adeguate cure. Crediamo – chiude il sindacalista – che sia doveroso rappresentare la nostra solidarietà, per la stessa comunità sanitaria e per le persone soggette ad indagini, dato che l’impegno profuso da questi professionisti è di totale dedizione, senza limiti di disponibilità. Esprimiamo infine apprezzamento in merito alla nota emessa dal direttore generale della azienda sanitaria Toscana Sud Est, riguardo la solidarietà e il sostegno espressi al personale sanitario coinvolto nella tragica vicenda".