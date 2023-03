Tradizioni Il tortello dal Medioevo Una cooking lesson di Confesercenti

La pasta fresca tra tradizione, origini medievali e ricerca storica. È stato questo il tema della prima Food lesson di Girogustando, una mattinata di confronto teorico-pratico su un’eccellenza di primo piano della tradizionale gastronomica toscana: la pasta fresca fatta a mano. L’evento si è svolto alla sala Eden. "Confesercenti continua nel suo percorso di valorizzazione delle eccellenze della tradizione culinaria, e attraverso un evento che unisce studio, ricerca, show-cooking e degustazione delle migliori paste fatte a mano della tradizione senese e grossetana: il picio e il tortello" ha detto Marco Di Giacopo di Confesercenti Grosseto. "Continueremo in questo percorso di crescita, affinché si giunga finalmente ad un riconoscimento integrale ed effettivo della nostra tradizione di pasta fresca maremmana, ossia il tortello". I due chef Sandro Signori dell’Enoristorante il Boccaccio, a Gavorrano, e Claudio Draghi, di Casa Livia, a Grosseto, hanno fatto una cooking lesson sul tortello maremmano con la farina del consorzio Drago e quella arricchita dall’alga spirulina dell’azienda Becagli, mentre da San Casciano ai Bagni le donne di Celle sul Rigo, hanno realizzato a mano i pici. La giornata, che è stata l’occasione per fare un focus sul turismo. "Chi viene in Toscana ci lascia dei feed back positivi, e la motivazione più importante è la tavola – afferma l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras -. Il cibo è un veicolo importante dal punto di vista della promozione, dell’accoglienza e della costruzione di una comunità turistica. Per noi Vetrina toscana è proprio questo: un codice di valori legati all’autenticità, alla sostenibilità, alla qualità".