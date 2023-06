Tradizioni e appuntamenti estivi La vita di Contrada sempre attiva Per gli eventi si fanno in quattro

Chi pensa che le 4 contrade siano ambienti vivi solo nella settimana che precede la carriera di settembre si sbaglia. Borgo, Monumento, Poggio e Storte sono ambienti vivaci dove i contradaioli organizzano eventi, appuntamenti tenendo viva la cittadina amiatina tutto l’anno. Le attività proposte aumentano in estate. Intanto la contrada delle Storte si prende la scena iniziando questa estate con l’inaugurazione della nuova sede in programma domenica alle 12. Più spaziosa e più accogliente, i locali rinnovati si trovano in via del Fattorone, poco distante da piazza Garibaldi. La contrada ha già lasciato le stanze del pianoterra del palazzo comunale (qui entro la fine dell’estate saranno trasferiti gli uffici della Polizia municipale) e ha allestito i nuovi.

Realizzata grazie a un finanziamento ministeriale ottenuto dal Comune di Castel del Piano, la sede ospita al suo interno spazi dove sono in mostra i palii vinti, caschetti, giubbe, nerbi e opere donate alla contrada. Rilevante è anche lo spazio esterno che può essere sfruttato per le classiche cene di contrada oppure per eventi più grandi come ad esempio "A Tutta Pasta" che quest’anno si svolgerà dall’11 al 13 agosto.

Il Borgo accoglie l’arrivo dell’estate a braccia aperte, con una festa ad essa dedicata. La festa di inizio estate è in programma sabato, si tratta della terza edizione della "Cena Itinerante" e l’appuntamento è alle 19.30 in Corso Nasini, territorio della contrada "rosa-viola". La contrada Poggio che rappresenta il cuore pulsante del centro storico di Castel del Piano sta lavorando all’organizzazione del "Woodstock party". Tre giorni, dal 7 al 9 luglio, che riporteranno i partecipanti indietro nel tempo, sulle note dei grandi classici del rock anni ‘60 e non solo, il tutto accompagnato da una cucina ricca e ghiotta.

Infine la contrada Monumento che ha già pubblicato il programma della nuova edizione della "Festa della Birra". La location dell’evento che si svolgerà dal 20 al 23 di luglio è piazza Rosa Tiberi GuarnierI Carducci, punto di arrivo di due importanti viali di Castel del Piano. Saranno tre giorni di musica, ottime birre e street food, tra i gruppi che si esibiranno spiccano i Quartiere Coffee, il concerto sarà il 22 luglio. Oltre a questi eventi, non mancheranno le feste titolari di Borgo, Monumento, Poggio e Storte.

Nicola Ciuffoletti