Tradizioni che animano il territorio. Torna il "Carnevaletto da 3 Soldi". Primo evento con le Reginette

Presentazione del "Carnevaletto da 3 Soldi" con il brindisi augurale e la tradizionale torta preparata dai ragazzi dell’istituto Alberghiero. Una torta sulla quale potevano essere idealmente appoggiate 53 candeline, tante sono le edizioni raggiunte dal Carnevaletto orbetellano.

Alla presentazione, che si è tenuta nella sala consiliare del Comune, hanno partecipato il sindaco Andrea Casamenti, l’assessora Maddalena Ottali, il presidente dell’associazione Carnevaletto da 3 Soldi, Giorgio Stefanizzi e una delegazione delle associazioni che realizzano i carri dei rioni. Una macchina imponente fatta di volontariato e di tanto entusiasmo che parte molti mesi prima per preparare uno spettacolo che in laguna ormai è diventato un punto fermo.

"Ringraziamo tantissimo tutti coloro che partecipano alla realizzazione di una manifestazione bellissima – ha detto Casamenti –, largamente apprezzata sia dalla cittadinanza che dai tanti turisti che arrivano a Orbetello per godersi lo spettacolo del Carnevaletto. Per questo la nostra amministrazione partecipa dal punto di vista economico contribuendo con circa 60mila euro e daremo una sede stabile a coloro che costruiscono i carri e sarà realizzata a Orbetello Scalo. Un’ipotesi che è già molto avanti e quindi potrebbero esserci nell’immediato futuro novità in tal senso".

Soddisfazione espressa anche dall’assessora Ottali. "Quello di dare una casa stabile a 4 dei 6 carri è un obiettivo molto importante tra i tanti già raggiunti e tra quelli che ci siamo prefissati per continuare a sostenere e valorizzare la manifestazione. Ringraziamo i ragazzi e gli insegnanti dell’istituto Enogastronomico che, ormai da anni, preparano una splendida torta".

Domani presentazione delle Reginette nella discoteca New Line, poi prima sfilata dei carri allegorici in corso Italia domenica 28 dalle 15.15. Domenica 4 febbraio il primo appuntamento è alle 10 allo stadio "Vezzosi" con il torneo di calcio "Coppa Carnevaletto" con riconoscimenti di re Carnevale per i bambini dai 6 ai 12 anni. Il corso mascherato avrà inizio alle 14.30 e si terrà come sempre in Corso Italia: ad accompagnare la sfilata dei carri ci sarà la banda Filippo Mascagna di Caprarola. Si prosegue con eventi, sfilate e serate per tutto il mese di febbraio.

Michele Casalini