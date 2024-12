Tradizione, giochi e tanto divertimento. Gli eventi in programma fino alla Befana

I primi giorni del nuovo anno a Castiglione della Pescaia sono all’insegna della tradizione, con giochi ed iniziative per grandi e piccini.

In attesa dell’arrivo della Befana, che tutte le feste porta via, a Buriano c’è tempo per una Tombolata al Circolino, venerdì 3 gennaio alle 20.30. La simpatica vecchina arriverà poi in piazza Indipendenza domenica 5, alle 19, per portare ai bambini tante calze piene di dolci e caramelle.

Il viaggio della Befana, domenica 5 gennaio, farà tappa anche a Tirli e Vetulonia, mentre per le vie del centro di Castiglione della Pescaia ci sarà la sfilata della "Calza Demografica" a cura della Corte dei Miracoli e Insieme in Rosa Onlus. La giornata chiuderà con la tombola in piazza.

Sabato 4 gennaio alle 17 Palazzo Centurioni ospita la rassegna itinerante "La Maremma nelle pagine". Dialogando con Giacomo D’Onofrio Jacopo Bartolini presenta i suoi "Racconti sparsi", una raccolta di pensieri editi e inediti.

Saranno "I racconti della regina delle nevi", lunedì 6 gennaio alle 16 in Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia, a chiudere la rassegna natalizia "Favole e Sogni", che ha tenuto compagnia a grandi e piccini durante queste festività.