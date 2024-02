Tradizione e tecnologia. Ecco la "torba innovativa"

È stato approvato dalla Regione Toscana sui fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 il progetto Torbocip e sono iniziate le sperimentazioni per la messa a punto dei prototipi di "torba innovativa". La torba è il componente principale più pregiato e utilizzato per la produzione dei terricci. Questo progetto vede lavorare insieme cinque partner e il capofila, l’azienda agricola di Libero Morini (Monte Amiata), il dottore forestale Giovanni Alessandri (tecnico), l’Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (Dafne), un’azienda vivaistica, la Società Agricola Terrantica nel comune di Grosseto, la cooperativa agricola Colline Amiatine di Cinigiano e il Consorzio Forestale dell’Amiata. L’obiettivo è riuscire a tirar fuori dal progetto test e sperimentazioni di nuovi prodotti per il vivaismo. Il nome del progetto, Torbocip appunto, descrive anche le finalità.

Ad oggi la maggior parte dei substrati commerciali per il vivaismo, giardinaggio e l’orticoltura è basato sulla torba. La torba è un deposito composto da resti vegetali sprofondati e impregnati di acqua che, a causa dell’ambiente, non riescono a decomporsi interamente. All’interno della torba possono trovarsi molti altri tipi di materiale organico.

Questo materiale organico è estratto in luoghi chiamati torbiere. L’estrazione della torba causa però diverse problematiche ambientali e negli ultimi anni è considerata una produzione via via sempre meno sostenibile. Questi ambienti sono infatti particolarmente ricchi di biodiversità e vanno salvaguardati anche in funzione del loro contributo al ciclo globale del carbonio.

Inoltre, il maggior esportatore mondiale di torba è la Russia. Va da sé che il conflitto Russia - Ucraina stia destabilizzando questo mercato creando delle difficoltà oggettive nell’approvvigionamentoe quindi c’è la necessità di trovare soluzioni alternative.

Il progetto Torbocip punta a fare ricerca scientifica nel settore e a valutare diversi materiali per sostituire la torba come substrato florovivaistico.

Un supporto interessante può essere proprio la frazione fine del cippato di legno vergine, un sottoprodotto di scarto della lavorazione del legno, destinato alla discarica che integrato con altri terricci o anche altri prodotti residui del processo di frangitura delle olive. Anche questi potrebbero dare origine a substrati in grado di competere con la stessa torba per qualità ed efficienza.