Tradizione e sicurezza La Polizia festeggia Gli anni di storia sono 171

La Polizia fa festa: mercoledì prossimo celebrerà la sua Fondazione, una storia lunga 171 anni e come di consueto, a Grosseto, come negli altri capoluoghi di provincia d’Italia, si svolgerà una cerimonia commemorativa. Il tema della celebrazione sarà "Esserci sempre". Quella della Polizia è una storia importante che, accompagnando nel tempo i cambiamenti della società, ha attraversato tre secoli, due guerre mondiali, fenomeni gravissimi come il terrorismo delle Brigate Rosse, le stragi di mafia, il terrorismo internazionale, l’emergenza sanitaria legata al coronavirus e tutto ciò che di più grave ha riguardato l’ordine e la sicurezza pubblica del Paese. Il percorso della Polizia, che iniziò nel 1852, anno della sua fondazione, ha visto una evoluzione attraverso varie fasi: una prima caratterizzata dalla duplice componente militare e civile, con il corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad ordinamento militare, il corpo di polizia femminile, che si occupava essenzialmente della tutela della moralità pubblica e dei reati contro le donne, e i funzionari della pubblica sicurezza che costituivano la parte ad ordinamento civile della Polizia, che affiancavano i Questori. Il 1° aprile 1981, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini promulgava la Legge 121, sancendo di fatto la nascita della Polizia di Stato: prima forza di polizia a competenza generale e ad ordinamento civile. Una legge dai chiari risvolti lungimiranti per l’epoca che previde, per la prima volta, non solo la smilitarizzazione, la sindacalizzazione e la parificazione delle carriere delle donne a quelle dei colleghi uomini, ma anche la continua formazione dei professionisti della sicurezza.

Da quel mercoledì 1 aprile 1981 sono passati quarantadue anni, e i principi ispiratori della legge di riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza, che vivono quotidianamente attraverso l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia, hanno contribuito a creare l’immagine di una polizia moderna come corpo dello Stato costituzionale, che i cittadini riconoscono come accessibile ed aperto, presidio indispensabile a tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini, del rispetto delle leggi, dell’ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione e repressione dei reati e il soccorso in caso di calamità e infortuni.