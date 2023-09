"Tracciamento e pesca mirata: il granchio blu a Grosseto"

"Il granchio blu ormai c’è. L’unica possibilità che abbiamo è trasformare il problema in una risorsa e commercializzarlo in modo strutturato". Questo il punto di vista di Federpesca, espresso da Roberto Manai, responsabile per la Toscana dell’associazione di categoria. È vero che il granchio è già presente sui banconi di alcuni supermercati, ma per una vendita organizzata su vasta scala il passaggio che serve a questo punto è un protocollo sanitario che consenta di specificarne anche l’origine. Un granchio doc, insomma. Perché questa specie è in grado di vivere anche in acque compromesse da un punto di vista sanitario, si ciba di pesci morti e in generale deve essere quindi controllata prima di farne uso alimentare. Anche Federpesca si muove, quindi, perché la presenza sotto costa del granchio minaccia tutto il sistema, dal momento che proprio nella zona interdetta allo strascico, entro le tre miglia e in fondali con meno di cinquanta metri di profondità, questo predatore si nutre di uova, mettendo a rischio la riproduzione di molte specie presenti nel nostro mare. "Dobbiamo darci una mossa – afferma Manai – e proprio per questo stiamo chiedendo di fare una prova di pesca a strascico entro le tre miglia per capire quale quantità di granchio è presente in quell’area. È chiaro che questa prova non può farla chi non ha esperienza, anche perché bisogna andarci con strumenti leggeri, fatti apposta per non creare sconvolgimenti nell’area di riproduzione". Il passaggio successivo è organizzare una pesca mirata. "Questa possiamo farla con una nassa fatta apposta – afferma Manai – che deve essere più resistente, perché il granchio spacca quelle normali. Ma dobbiamo stare attenti e usarle bene, in modo che non ci finiscano dentro anche altri pesci attirati dalle esche". Con un sistema di pesca organizzato, l’ultimo tassello è il protocollo sanitario. "A quel punto – conclude Manai – possiamo congelarlo ed esportarlo negli Usa, dove ne fanno un grande uso ma pare che ne siano rimasti pochi. Lo pagherebbero bene".

R.B.