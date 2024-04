Tra il tartufo e i vini giornata da non perdere

Terzo giorno di fiera. Ecco il programma. Al Madonnino appuntamento mattina e pomeriggio con il contoterzista driver trophy, la rassegna zootecnica per valorizzare e far conoscere la biodiversità e allo spazio verde con la fattoria didattica e laboratori. Al padiglione innovation far agricoltura 5.0 dalle dieci area espositiva startup, dalle 10 alle 11 "innovare in azienda", dalle 11 alle 12 "finanziare l’innovazione" dalle 14.30 alle 15.30 Esg Rating Esg nel settore agrifood, i più significativi scenari attuali, dalle 15.30 alle 17 Lightning talks & Business match, brevi speech su temi inerenti all’innovazione incontri one tra startup e mentor, venture capitalist, potenziali buyer e aziende. Alla palazzina direzionale alle 14 " coltivazione del tartufo: innovazione sostenibile in realtà in agricoltura" e alle 15. 30 scuole europee 10, delegazione di Grosseto: descrizione guidata vini locali. Dalle 10 inizio del Game Fair Show con gli spettacoli anche nel pomeriggio. Allo spazio tartufo alle 9.30 Antonella Labate e Liliana Tamberi:"Tartufi a Tartufo" e alle 16.30 Luca Rosatini: workshop "ricerca dei Tartufi-pull out" fidasc-csen il pre gara. Area tiro alle 11 e 16.30 con Lorenzo Fontana-la sfida uomo macchina. E tante interattività con battesimo della sella, , Lancio arte coltelli, parco Survivor. Il biglietto d’ingresso è dieci euro, bambini gratis fino a 12 anni.