Tosti, Bardini e Mansi Il futuro è già in Maremma

Ilaria Tosti, Roberto Bardini, Luigi Mansi: tre imprenditori grossetani che guardano al futuro. "Crediamo nella centralità delle persone e nella digitalizzazione ha dichiarato Ilaria Tosti, general manager di Tosti Srl – come mezzo per ridurre i costi e ottenere una sempre maggiore qualità.". "La nostra azienda sta continuando a crescere – ha dichiarato Roberto Bardini, ceo di Rrd – e questo ci porta a cambiamenti importanti. Diventeremo una Spa e a settembre partirà la costruzione della nuova sede nell’area dell’ex Mabro, 12mila metri quadrati in totale fra la ristrutturazione di 4mila metri esistenti e altri 8mila nuovi. Cercheremo di mantenere inalterata la memoria storica del sito, lasciando i due capannoni". "La nostra realtà è la principale impresa della provincia – ha chiuso Luigi Mansi, presidente di Nuova Solmine – con 180 milioni di euro di bilancio consolidato, un dato che ne fa la quarantesima azienda di Federchimica su 2.500. La chimica è una infrastruttura tecnologica del nostro Paese, fondamentale del Made in Italy. Lo scenario attuale del polo del Casone è molto critico, ma noi continueremo a lavorare e confido che anche Venator possa ritrovare la sua strada. C’è una prospettiva importante: Iren ha un programma di investimenti di 250 milioni, nel solco della circolarità. Siamo un’industria moderna, abbiamo professionalità adatte per programmare il futuro: il territorio deve dirci dove vuole andare".