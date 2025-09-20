Tosini: "Così si apre la porta al nucleare"

GROSSETOSi accende il dibattito sulla transizione energetica in Maremma, con un botta e risposta che vede protagonisti il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e la candidata Pd al consiglio regionale Lucia Tosini. Al centro della polemica, l’opposizione del primo cittadino a un nuovo progetto di parco eolico e la sua apertura, espressa pubblicamente, alla possibilità del nucleare. "Ma davvero Vivarelli Colonna pensa di difendere il nostro paesaggio unico con le centrali nucleari? – ha commentato Tosini - Il sindaco di Grosseto si schiera contro l’ennesimo mega progetto di pale eoliche che il suo governo di centrodestra vuole autorizzare da Roma tagliando fuori le amministrazioni locali da ogni valutazione e decisione. Una contraddizione da non poco, ma ben venga, se l’obiettivo è sottrarre le nostre terre alla speculazione industriale energetica. Il problema – prosegue - è che nel dire no alle pale apre la strada al nucleare". Tosini conferma che la transizione energetica sta a cuore e molto a lei e al suo partito. "È l’unica strada per costruire un futuro sostenibile e pulito – dice -. Ma c’è modo e modo e soprattutto non può colpire quanto negli anni con tanti investimenti pubblici e privati e tanto lavoro in Maremma è stato realizzato in produzioni di eccellenza e turismo lento, tutti legati alla fama mondiale delle nostre terre incontaminate". Poi sottolinea il ruolo centrale che ha assunto la regione Toscana nella difesa della Maremma. "Il nostro territorio – conclude - lo difende la Regione Toscana guidata da Eugenio Giani con una legge sulle are non idonee. Dobbiamo puntare sull’uso di aree dismesse, capannoni industriali e la realizzazione di comunità energetiche".