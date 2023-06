"Toscano", la nuova collezione a Pitti Da martedì alla Fortezza da Basso

Un vestito non è solo una composizione di tessuti, modelli e tempi di realizzazione: a volte un abito nasce da un racconto, una storia, una memoria, per diventare un elemento che esprime il modo di essere e la personalità di chi lo indossa. Come nel caso degli abiti di "Toscano Sartoria" che diventano strumenti per comunicare la propria visione del mondo, parlando di tradizione, di artigianalità italiana e di lusso. Ancora una volta è la "Natura" la fonte di ispirazione della palette cromatica, e la Collezione Primavera Estate 2024 di "Toscano" evoca gli spazi, i colori ed i profumi della Macchia Mediterranea, in cui la luce ed il colore sono protagonisti. E così tessuti corposi quali lini ad alta grammatura o, viceversa composizioni evanescenti che evocano la forma di una rete fitta ricreano l’atmosfera unica e magica della Maremma Toscana, in un dialogo continuo tra creatività, tradizione ed innovazione, sempre nel rispetto dei codici della Maison. L’intera collezione di Toscano sarà presente allo stand di "Pitti Immagine" al padiglione centrale (stand E-18) che verrà allestito alla Fortezza da Basso a Firenze da martedì a venerdì nell’ambito della 104^ edizione di Pitti Immagine Uomo. Il nome Toscano Alta Sartoria, creata da Marco Berti (nella foto), è un’indicazione geografica e di provenienza, in grado di trasmettere all’estero l’armonia e la bellezza rinascimentale della Maremma, dei suoi paesaggi, del suo cibo e della sua sartoria, dove spicca e si distingue l’elevata qualità dei tessuti e della modellistica, nonostante la ‘giovane età’ della società e dei diversi competitor a livello nazionale e internazionale.