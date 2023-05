Torselli (FdI): "Lavoratori in bilico, la Regione si vergogni"

"Siamo seriamente preoccupati per il futuro dei lavoratori Venator di Scarlino. Le centinaia di persone tra dipendenti e indotto rischiano seriamente di perdere il loro posto di lavoro e sembra che per loro da giugno si apri la strada della cassa integrazione". Inizia così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano. "Esiste un vergognoso atteggiamento da parte della Regione in questa vicenda, frutto delle disastrose politiche ambientali della sinistra.

Come Fratelli d’Italia, siamo stati i primi a porre l’attenzione sulla questione dei gessi rossi a seguito delle risultanze della Commissione antimafia e sulla necessità che la Regione si attivasse per trovare una soluzione di concerto con l’azienda. Migliaia di lavoratori tra il grossetano e il carrarese potrebbero rimanere senza stipendio e la colpa è solo del Partito Democratico che in questi anni non è riuscito a creare una politica di lavoro seria e affidabile".