"Torri in festa", rievocazioni e segnali contro i pirati

"Torri in festa", via alla seconda edizione della manifestazione organizzata dall’associazione "Cultura e Mare" in collaborazione con il Centro Studi Don Pietro Fanciulli. Si svolgerà oggi dalle 19.30 nella location del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola.

Nel corso della serata si esibiranno nei loro costumi storici i figuranti dei gruppi "Argentario Vivo" di Porto Santo Stefano, "I Pirati" di Porto Ercole e "Duca d’Arcos" di Orbetello, i quali daranno vita ad alcune scene d’epoca con duelli e rapimenti di giovani dame.

Il culmine della festa sarà la rievocazione delle segnalazioni fumogene con le quali le torri comunicavano l’avvicinarsi pericoloso dei corsari turchi e barbareschi, permettendo così alle popolazioni dell’Argentario e dei luoghi vicini di mettersi in salvo. Il professor Gualtiero Della Monaca illustrerà l’importante funzione svolta nel corso dei secoli da questi manufatti costieri e inviterà i presenti a visitare la mostra permanente allestita nei locali interni della Torre di Cala Piccola.

La mostra, ricca di armi, ritratti e mappe di quel periodo storico, è a ingresso libero e rimane aperta al pubblico e alle scuole per tutto l’anno.

Andrea Capitani