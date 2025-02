Torre visita l’ospedale. Marconi: "Radiologia il primo argomento"

Il nuovo direttore generale della Asl, Marco Torre, ha visitato l’ospedale Sant’Andrea e con il personale c’è stato un confronto sui temi che ormai da tempo sono dibattuti. Fra tutti, il reparto di Radiologia, i primari e gli organici.

Ad accompagnare Torre c’era la sindaca Irene Marconi che ha voluto rimarcare come "il Sant’Andrea sia un riferimento per tutto il territorio delle colline metallifere" e come "il potenziamento dei servizi negli ospedali periferici risponda in maniera puntuale ai bisogni dei pazienti riducendo anche la pressione sull’ospedale Misericordia".

"Si è parlato molto della Radiologia – ha detto la sindaca –, della necessità di agire con urgenza accelerando i tempi delle assunzioni e si è sottolineato come questa struttura ospedaliera sia strategica per un territorio vasto, disagiato dal punto di vista dei trasporti, con una popolazione, soprattutto nelle frazioni e nei comuni dell’area interna che tende all’invecchiamento. La disponibilità del direttore di visitare i piccoli ospedali è un segnale importante della volontà di voler verificare le condizioni dei servizi su tutto il territorio".

Un monito, però, arriva dai banchi dell’opposizione consiliare con Alessandro Poli. "E’ importante – ha sottolineato il consigliere – che ci si impegni in tutti i Comuni del territorio per riavere, il prima possibile, il Distretto delle Colline metallifere senza il quale non ci potrà più essere un Presidio ospedaliero ed ogni miglioramento sarebbe una concessione revocabile".

Roberto Pieralli