Torneo "Luca Pecorari" per le vittime della strada

Un torneo per ricordare Luca Pecorari: si disputerà domenica 27 il "Primo Trofeo Città di Massa Marittima Luca Pecorari". Al torneo sono ammessi soltanto maggiorenni e un massimo di 10 squadre. Il montepremi finale è di 300 euro per i primi classificati. Il restante della somma ricavata verrà versato all’associazione "Vittime della strada" in memoria di Luca. La finale verrà disputata domenica 27 a Villa la Boccia a Schiantapetto. Oltre a questo primo Torneo, gli organizzatori, hanno voluto intitolare a Luca, nel settimo anniversario della scomparsa, il "Luca Pecorari Stadium" una nuova struttura adiacente a Villa La Boccia. Il progetto nasce in seguito alla tragedia avvenuta 25 agosto 2016 dove Luca perse la vita per un incidente stradale notturno rientrando a casa dal lavoro. A Villa La Boccia, dove Luca lavorava, verrà inaugurato il "Luca Pecorari Stadium" un "Soccer Cage Street" di nuova generazione che verrà messo a disposizione della collettività e le associazioni di Massa Marittima.