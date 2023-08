Tornano i concerti notturni al "Chiaro di Luna" Alla Casa Rossa c’è "Youth and Love"

Tornano per il terzo anno i concerti nella suggestiva location di Casa Rossa Diaccia Botrona "Note al Chiaro di Luna" che si concluderà a fine agosto. Una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico. Il concerto, infatti, è anche l’occasione per abbinare alla musica una lettura di racconti di Italo Calvino per celebrare i cento anni dalla nascita. Gli spettacoli sono in programma ogni martedì alle 21. Stasera tocca alle "Youth and Love" (Bethan Terry soprano e Francesca Lauri al pianoforte) con "L’avventura di due sposi".