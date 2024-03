Torna oggi l’appuntamento con la divertente "Festa del gioco"

Dopo il rinvio per il maltempo, oggi il Comune di Scarlino propone nuovamente la "Festa del gioco". L’evento, che fa parte della rassegna "Scarlino Oltrecielo", si terrà nella sala di Scarlino Soccorso, in via Morandi 1, a Scarlino Scalo. La "Festa del gioco" inizierà alle 15: per tutto il pomeriggio saranno a disposizione venti giochi da strada per bambini e adulti. Sono in programma poi tre spettacoli: "Alto livello", un’esibizione senza parole tutta improntata sul fascino della figurazione, che usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli, ancora "Visioni d’incanto", il teatro di figura con magia, sand art e ombre, in cui personaggi, storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse ed innovative. Infine spazio ai burattini e al racconto con "Tante storie", uno spettacolo in cui Alessandro Gigli (nella foto), con la sua esperienza trentennale, si esibirà raccontando "La Bella e la Bestia", "L’Uccello Grifone" e "Pinocchio". L’ingresso è gratuito.