Torna Molino Hub. Tre giorni con arte, incontri e buon vino

Da oggi a domenica torna Molino Factory, l’evento speciale creato da Clan dedicato all’arte, all’artigianato e alla creatività, che illuminerà le serate del centro culturale Molino Hub in via del Molino a Vento 17 (Cinghialino). Dalle 16 alle 22 (domenica dalle 15 alle 20) saranno proposte un’esposizione artistica e una festa per gli amanti dell’arte e della creatività. Oggi alle 18 degustazione gratuita dei vini dell’azienda Santa Lucia, mentre domani dalle 18 serata dedicata a Trame Festival. Domenica l’evento si concluderà con la Riffa natalizia.