Torna "Massa Color". Domani un tripudio di colori per aiutare "Insieme in Rosa"

Iscrizioni ancora aperte per partecipare a "Massa Color", la coloratissima corsa solidale non agonistica di Massa Marittima in programma domani alle 9.30 al Parco di Poggio. L’iniziativa è promossa nell’ambito della "Festa dello Sport" dalla pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per la raccolta fondi in favore dell’associazione Insieme in Rosa Onlus che si occupa di progetti per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche. "Partecipare è importante – ha detto Sara Montemaggi, assessora allo sport - non solo perché sarà un momento di incontro e di divertimento ma anche per vivere lo sport come esperienza solidale, contribuendo ad una nobile causa come quella della diffusione di una cultura della prevenzione". La corsa sarà un tripudio di colori: il percorso prevede, infatti, diversi "punti colore" dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata, 100% naturale e antimacchia. Alla fine, tutti i partecipanti si ritroveranno di nuovo al Parco di Poggio per il lancio collettivo di colori, accompagnati dalla musica di dj Andrea T e Narciso Grandi dj per una vera festa a cielo aperto. Ci sarà anche un punto ristoro della pro loco. Possono partecipare adulti e bambini e non sono richieste particolari doti atletiche. Si tratta infatti di una corsa non competitiva che si snoda per le vie della città. Ci si può iscrivere anche la mattina stessa, alle 9.30, al Parco di Poggio oppure on line a [email protected] oppure telefonando al 338 1929949. Il costo per iscriversi è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 13 anni. E’ possibile versare la somma direttamente allo stand.