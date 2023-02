Torna l’appuntamento con la "Rassegna del Teatro della scuola"

Fino a domani, andrà in scena la venticinquesima Rassegna del Teatro della scuola. "E’ con orgoglio che il Rosmini porta avanti questo bellissimo progetto da oltre 25 anni – dice la dirigente Gloria Lamioni – perché credere oggi nel teatro è davvero una grande sfida per la scuola. Proporre quest’attività in una società che è ipertecnologica, votata all’uso spasmodico di telefonini e affascinata dal mondo virtuale, è voler permettere ai ragazzi di vivere la magia del teatro, coltivare i loro sogni e invitarli a continuare a giocare con la fantasia, sostentamento necessario per le menti creative". Questa edizione della "Rassegna" durerà tutto l’anno e si svolgerà in due fasi: a febbraio, per documentare i laboratori Pez e poi a dicembre 2023, aperta a tutta la provincia, per festeggiare insieme questo 25° traguardo. Tante le scuole coinvolte in questa prima fase dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Circa 500 i bambini che si alterneranno sul palcoscenico della Sala Friuli di Grosseto e oltre 2.000 gli spettatori, fra grandi e piccoli, che saranno in platea per vedere gli spettacoli dei ragazzi.