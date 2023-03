Torna la Tirreno-Adriatico: per due giorni rivoluzione del traffico

Torna dopo tre anni la Tirreno Adriatico a Scarlino. Martedì 7 e mercoledì 8 marzo il territorio comunale sarà interessato dalla seconda e terza tappa della gara ciclistica. "Per permettere il passaggio dei ciclisti – spiega il sindaco Francesca Travison – sarà necessario chiudere al transito le strade provinciali e ad altri percorsi comunali. Martedì 7 marzo la gara attraverserà per due volte tutto il nostro territorio: prima Scarlino Scalo, la zona dell’Iimpostino, ancora il Puntone per poi ripetere lo stesso giro. Quindi dalle 14 alle 16 le strade interessate resteranno inaccessibili. Mercoledì 8 invece i corridori partiranno da Follonica e attraverseranno il territorio scarlinese nella zona del Casone per poi entrare nella provinciale Aurelia passando dal tratto che interessa Scarlino Scalo fino Gavorrano. La chiusura delle strade è prevista dalle 10 alle 11. Invitiamo i cittadini ad informarsi sui vari divieti: comprendiamo i disagi ma si tratta di un evento sportivo di altissimo livello".