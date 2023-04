Torna la sosta a pagamento sulla costa: prezzi invariati dal 2020

Torna la sosta a pagamento nella costa scarlinese. Fino a giovedì 1 giugno, il ticket dovrà essere pagato solo dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi. I costi continuano a rimanere quelli del 2020 con particolare attenzione per i residenti e per chi lavora nelle zone interessate dagli spazi per le auto. La tariffa per i veicoli è pari a 0,50 euro all’ora mentre per i residenti è 0,30 euro. I parcheggi del Puntone di Scarlino in via delle Collacchie saranno a pagamento dalle 8 alle 20, mentre nello spazio sul lungomare Garibaldi il ticket sarà richiesto anche in orario notturno (tariffa oraria: 0,30 euro). Nel parcheggio del porto turistico 50 posti auto sono riservati ai titolari e ai dipendenti delle attività della galleria commerciale che si trova nel porto La Marina di Scarlino. Da giungo sarà possibile anche acquistare abbonamenti settimanali a 30 euro o la tessera prepagata per residenti al costo di 13,50 euro (valida per 10 soste senza limiti orari).