Torna la Jug Band Domani a Calici di Stelle al "Bike & Garage"

1Dopo l’esibizione per l’inaugurazione della sala degustazioni di Ampeleia, prosegue il "Brezel Tour" della Jug Band Colline Metallifere. Nei prossimi giorni avremo una congiunzione non astrale in cui in tre giorni di fila si potranno sperimentare la sintesi di tutti gli elementi di base da cui è partito il progetto "Jbcm", come veicolo di racconto e promozione musicata di aspetti poco noti della ruralità della bassa Toscana e non solo. Domani alle 20 la band si esibirà dal vivo in formazione trio (Canal, Scheibe, O’Malley) al Bike Garage & More di Massa Marittima nell’ambito della serata Calici di Stelle.