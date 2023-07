Torna la "Festa della Poesia" a Salaiola Oggi la protagonista sarà Ginola Casciani

Torna la "Festa della Poesia" a Salaiola, rassegna di poesia, scrittura e arte organizzata dall’Associazione L’Aquilaia. L’edizione 2023 è dedicata all’amico, compaesano e poeta Professor Antonio Bonchino, scomparso mesi fa: “Una figura che dall’esordio dell’evento ci ha accompagnati con delicatezza, in un mondo di versi a lui così familiari per cultura e talento. Entrambi gli appuntamenti di oggi e di sabato 29 si apriranno e si concluderanno, con la lettura di versi del poeta Bonchino, generosamente scelti dalla famiglia. Gli ospiti della Festa della Poesia saranno Ginola Casciani, oggi alle 18 in via di Roveta, e Federica Finocchi sabato 29. Ginola Casciani presenterà il suo libro "Squarci di bruma", curato da Claudio Lissi con le illustrazioni di Barbara Vegni.