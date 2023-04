Torna la "Città visibile" Un tuffo nel passato con gli anni Sessanta E si cercano oggetti

di Steven Santamaria

La nuova edizione della "Città visibile" che incontra la mostra dedicata all’architetto Ico Parisi e i "favolosi anni Sessanta in Maremma", si rivolge a collezionisti, artisti, semplici appassionati e cittadini per raccogliere foto, oggetti, abiti, video e opere d’arte da esporre nella mostra "La rivoluzione della modernità. Gli anni Sessanta a Grosseto" in programma nella settimana della rassegna, dal 16 al 24 settembre.

"In quei giorni – dice il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – verranno allestite opere d’arte delle collezioni pubbliche del Comune e della Provincia risalenti agli anni Sessanta e saranno proiettati, a cura della Mediateca digitale della Maremma, video di film girati in Maremma nello stesso decennio. E sempre nei giorni della mostra, la biblioteca Chelliana esporrà libri e volumi editi in Maremma negli anni Sessanta mentre il Museo archeologico e d’arte della Maremma presenterà una mostra di tema analogo".

"Questa è un’ulteriore conferma – dice l’assessore comunale alla Cultura, Luca Agresti – che questa città tiene alla cultura. In questi anni, abbiamo implementato sempre più eventi culturali perché il nostro obiettivo è quello di crescere sempre di più in questo settore".

Le sezioni della mostra saranno quattro: opere d’arte, fotografie, video, oggetti e abiti. Per partecipare all’iniziativa occorre mettere a disposizione dipinti, illustrazioni, sculture, ma anche immagini o video, oppure abiti e oggetti che siano riferibili agli anni Sessanta. Chi è interessato può inviare una mail a [email protected] entro le 20 di sabato 20 maggio. Una commissione nominata nell’ambito del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura valuterà le richieste e, in base agli spazi disponibili, comporrà la selezione delle opere che sarà resa nota su www.clarissegrosseto.it e su www.fondazionegrossetocultura.it entro sabato 27 maggio.

"La notte visibile della cultura" è in programma sabato 23 settembre dalle 17 a mezzanotte nel centro storico di Grosseto e in particolare sul circuito delle Mura medicee. Il Polo culturale Le Clarisse apre la partecipazione a tutti coloro che vogliono proporre un’iniziativa culturale o mettere a disposizione il proprio locale per ospitare un evento. L’adesione al bando è gratuita: non sono previsti compensi per le prestazioni artistiche, ma solo parziali rimborsi spesa. L’organizzazione metterà a disposizione l’allaccio alla rete elettrica, i dispositivi di sicurezza, le autorizzazioni e i permessi: tutto il resto (attrezzature, scenografie, impianti) sarà a cura dei promotori.

Per aderire al bando sulla "Notte visibile 2023" c’è tempo fino a domenica 25 giugno, inviando la propria domanda compilata e firmata a [email protected], allegando il materiale necessario a chiarire tutti i dettagli della proposta. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 48806 o 0564 453128 o scrivere a [email protected]