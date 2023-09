Torna il "Quasi uguale Show" a Monte Argentario: Le copie dei "Vip" in piazza

Torna il "Quasi Uguale Show", lo spettacolo che si ispira al "Tale e Quale Show" di Carlo Conti.

Oggi, dopo qualche anno di stop, andrà in scena la kermesse ideata e condotta da Teresa Capitani. Si terrà sul palco del piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano dalle 21 e vedrà esibirsi tantissimi aspiranti artisti del territorio che impersoneranno i "Vip" del mondo della musica cercando di riprodurli nel miglior modo possibile, sia nell’aspetto che nella voce.

Un evento che, prima del covid, aveva dato grande entusiasmo sia nel pubblico che per i partecipanti stessi, con grande divertimento e spensieratezza. Ultimi vincitori dell’edizione 2019 il gruppo che si era esibito interpretando gli "AcDc", mentre nelle precedenti esibizioni era uscito vincitore anche il gruppo dei Cornocuore, la band tributo di Piero Pelù il cui cantante, Fulvio Cerulli, come avevamo raccontato su La Nazione alcuni mesi fa, ha partecipato anche alla trasmissione vera e propria di Rai Uno condotta da Carlo Conti.

"Ripartire non è stato facile – racconta Teresa Capitani – e devo ringraziare, oltre al Comune di Monte Argentario naturalmente e alla Proloco, tutti i commercianti dei due centri commerciali naturali, Centro Storico e Le Vie del Valle, per il loro grande contributo che stanno dando per premiare tutti i partecipanti. È, per tutti noi, un modo per ringraziare chi si mette in gioco e ci mette la faccia, per farci passare una bella serata all’insegna della musica ma soprattutto del buon umore".