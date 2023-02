Torna il "Patentino dell’ospitalità" Prende il via la quinta edizione

Giovedì 2 marzo prende il via la quinta edizione del "Patentino dell’ospitalità", il progetto di formazione gratuito, istituito dal Comune. L’obiettivo c è quello di ampliare la valorizzazione e la promozione della cittadina costiera attraverso la condivisione di informazioni; un’iniziativa che ha al suo attivo un aumento costante del numero degli operatori dell’indotto turistico che chiedono ogni anno di prendere parte alla formazione. Quest’anno a dare avvio al progetto sarà l’Ambitour, un incontro pensato da Anci Toscana e Toscana promozione turistica, dedicato agli operatori del territorio dell’Ambito con l’obiettivo di scoprire luoghi, attrazioni, prodotti turistici e creare occasioni di conoscenza fra colleghi. L’argomento sarà "Il gusto di camminare in maremma: un racconto del territorio tra cucina e geotermia", che giovedì, alle 9.30, prenderà il via dall’agriturismo La Rombaia di Castiglione, per proseguire nei territori di Follonica e Monterotondo. "Il Comune – dice il sindaco Nappi – attraverso il Patentino dell’ospitalità offre un’occasione d’aggiornamento professionale molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Le attività di formazione sono fondamentali per accrescere quella cultura del turismo che sempre più rende apprezzata la nostra destinazione. È per questo che professionalità, ospitalità, conoscenza e valorizzazione del territorio saranno anche quest’anno il filo conduttore del patentino che, grazie anche alla perfetta sinergia con imprenditori locali e soggetti pubblici, rientra a pieno titolo in quelle azioni che hanno contribuito anche lo scorso anno ad attestare Castiglione come primo comune balneare della Toscana per presenze turistiche".