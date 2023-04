Torna il grande rally, due giorni alla scoperta del territorio

Mancano oramai poche ore, all’accendere i motori per il 47. Trofeo Maremma, in programma oggi e domani. L’organizzazione di MaremmaCorse 2.0, per la gara che da quest’anno fa ritorno nella Coppa Rally di Zona 6 (di cui sarà seconda prova) ha predisposto un evento che si annuncia estremamente avvincente sotto l’aspetto tecnico, con un percorso di alto livello e sarà forte di un elenco iscritti di valore. Due ingredienti che proseguiranno di certo la tradizione del "Maremma", un rally apprezzato anche al di fuori dei confini regionali. Sotto l’aspetto tecnico-sportivo, sono in programma otto prove speciali. Proprio l’avere due giorni di gara, consentirà a chi arriverà sul territorio di apprezzarlo, di viverlo, e con questo l’organizzatore conferma la particolarità del forte sostegno delle Amministrazioni. Inoltre, questo 2023 è l’anno del Centenario di Follonica, certamente il "suo" rally è occasione anche per celebrare questa importante ricorrenza.