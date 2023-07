Torna "Cena in bianco" Giovedì nel borgo

Torna a Scarlino la "Cena in bianco": l’appuntamento è giovedì nelle vie del borgo scarlinese. "Educazione, estetica, ecologia, eleganza, etica", sono questi i punti cardine del format previsto dal marchio "Unconvetional Dinner", cui l’Amministrazione ha aderito per l’organizzazione della cena. Ed ecco quali sono le "regole" dell’iniziativa: ai commensali è richiesto un abbigliamento totalmente bianco (sono graditi cappelli, nastri e fiori tra i capelli). Il tavolo sarà già allestito con il tovagliato bianco ma gli ospiti potranno portare da casa allestimenti vari, come candelabri, centritavola, candele (molte, per illuminare), decorazioni, segnaposti e qualsiasi altro oggetto sia pertinente, sempre rigorosamente bianco, solo cibo e bevande potranno trasgredire la regola. L’evento vuole essere rispettoso della natura, per questo non sono consentiti bicchieri di carta, piatti di plastica, tovaglioli di carta, lattine, e tutto quello che genera rifiuti non sostenibili.