Torna "Caccia al rifiuto" Giornata ecologica diversa

Armati sì, ma questa volta non di carabine bensì di sacchi neri e guanti per raccogliere la spazzatura lungo le strade principali di Arcidosso e Castel del Piano. Torna oggi "Caccia al Rifiuto" la giornata ecologica organizzata dal circolo cacciatori Aps La Squadrina Piane del Maturo 104.Il ritrovo è alle 15.30 al parco dei Cigni (Castel del Piano), i partecipanti inizieranno a raccogliere i rifiuti abbandonati nei boschi, in campagna e lungo le strade principali di Arcidosso e Castel del Piano. Al temine delle attività è prevista anche una merenda, in località le Le Piane di Castel del Piano. "E’ un appuntamento che tutti gli anni, ad esclusione del periodo del Covid, ripetiamo – commentano gli organizzatori – perché di questa giornata ce n’è bisogno, è anche un modo per sensibilizzare la popolazione sull’igiene ambientale e il rispetto del territorio". Le attività hanno ottenuto il permesso dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana e dei comuni di Castel del Piano e Arcidosso. Le spese invece sono a carico della squadra di caccia, così come i mezzi (trattori ed escavatori) che verranno impiegate per le atttività sono di proprietà di privati. "Tutti i partecipanti – specificano gli organizzatori – debbono obbligatoriamente indossare e disporre di guanti e indumenti protettivi nonché ad alta visibilità".

L’iniziativa ha sempre riscosso successo, negli anni dai boschi e lungo le strade sono stati sottratti quintali di rifiuti. "La nostra squadra di caccia unisce Castel del Piano e Arcidosso da più di 11 anni – dicono – ed è composta da cacciatori, in primis amici, che uniscono le forze non solo a caccia, ma anche in altri momenti dell’anno, favorendo attività di vario genere a favore di tutta la comunità". Nicola Ciuffoletti