Torna "Bimbimbici" Tutti sui pedali tra Follonica e Scarlino

Torna domenica a Follonica e a Scarlino "Bimbimbici", la pedalata in sicurezza promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta con il patrocinio dei Comuni e il coinvolgimento del museo Magma, dei Musei Scarlino e della sezione dei soci Coop Follonica e Castiglione della Pescaia. Far conoscere i benefici della mobilità attiva e sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta soprattutto tra i bambini, le bambine e i ragazzi e le ragazze, imparando ad apprezzare le bellezze del territorio è l’obiettivo principale dello speciale tour aperto a tutti, dagli 0 ai 99 anni, che prenderà il via domenica alle 8,45 dal Magma. Alle 9 verrà organizzata una caccia al tesoro in fonderia (costo 4 euro) e alle 10 partirà la pedalata da Follonica al Puntone, per un totale di 4,5 chilometri all’andata e 4.5 al ritorno. L’arrivo è previsto al Portus Scabris. Alle 11 verrà organizzata una visita del padule di Scarlino e al museo Maps. Alle 11.45 verrà poi organizzato il rientro e una colazione in collaborazione con i soci Coop. "Bimbimbici – dice l’assessore Mirjam Giorgieri – è il momento culminante delle diverse attività che Fiab svolge tutto l’anno mettendo al centro in particolare il benessere dei bambini e delle bambine, con iniziative di sensibilizzazione sulla necessità di realizzare zone verdi, ridurre traffico e velocità, creare strade scolastiche e piste ciclabili per garantire sicurezza e vivibilità dei centri urbani, dare spazio alle persone e migliorare la qualità dell’aria che si respira". "L’Amministrazione di Scarlino – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – è attiva sul fronte della mobilità lenta con tante iniziative e progetti. Questa giornata unisce il nostro Comune a quello di Follonica in un progetto che Fiab porta avanti con successo da tempo e che ha come protagonisti i bambini, che sappiamo bene rappresentano il nostro futuro e sono quindi i destinatari perfetti di messaggi così importanti. Non solo: l’evento ha anche una valenza culturale perché chi parteciperà avrà la possibilità di visitare due gioielli, il Magma e il Maps". "Bimbimbici è una manifestazione che è diventata maggiorenne – spiega Angelo Fedi, presidente della Fiab Grosseto – viene organizzata da più di 18 anni e ha lo scopo di sensibilizzare le persone, e in modo particolare i genitori, su quello che è il diritto dei bambini e delle bambine di spostarsi liberamente in un ambiente, senza stare chiusi dentro a una macchina per sentirsi sicuri".