Un rinnovamento, quello del Polo museale, che parte da lontano. "Avevamo già nel 2019 vissuto un profondo rinnovamento con la realizzazione degli spazi dedicati alla Collezione Luzzetti – hanno detto il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – e ora è atteso a un nuovo importante salto di qualità grazie alla progettualità che siamo stati capaci di presentare e che è stata giudicata meritevole dal ministero della Cultura, tra le prime in Italia per entità di finanziamento".

"Il progetto – ha detto l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – rientra nella visione futura che abbiamo per Grosseto. Abbiamo gettato le basi nei primi cinque anni di mandato, creando a Grosseto un’offerta culturale nuova e al passo con i tempi, adesso guardiamo al futuro e in particolare all’innovazione e alla digitalizzazione, processo che stiamo portando avanti anche in altri campi. Questo ci consentirà di essere competitivi anche con città più grandi e di continuare ad essere il riferimento per la nostra splendida provincia, come capoluogo".