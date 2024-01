Tognoni, dalla miniera al Parlamento. Passando dalla lotta partigiana

La memoria non dura soltanto un giorno, almeno si spera. Ecco perché va ricordato l’impegno di chi ha dedicato la vita allo sviluppo democratico del Paese, come Mauro Tognoni. Nato a Boccheggiano nel 1924, figlio di un minatore e sesto di sette fratelli, entra nella miniera locale a quindici anni. Il padre, socialista, ha dato agli altri figli maschi i nomi di Ideale, Avanti e Pace e Mauro non può non respirare sin da bambino aria di libertà e antifascismo, aria che trasforma in azione l’8 settembre, diventando partigiano. Dopo la Liberazione lavora nella miniera di Ribolla e, nel 1946, diventa vicesegretario della Federazione comunista grossetana, per assumere, nel 1952, l’incarico di segretario della Camera provinciale del Lavoro. L’anno dopo, viene eletto deputato e nominato segretario del Gruppo parlamentare comunista. Viene riconfermato alle elezioni del 1958, dove supera nelle preferenze Amintore Fanfani, poi nel 1963 e nel 1968, quando, come questore della Camera, collabora col presidente della Camera Sandro Pertini. Tognoni, che scomparirà nel 1996, si impegna per le questioni legate ai minatori, come la riduzione dell’orario di lavoro, la sicurezza degli operai e il miglioramento previdenziale. Perché anche lui ha memoria della sua e della nostra storia.

Rossano Marzocchi