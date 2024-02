Toglie il fischietto all’arbitro: squalificato

Toglie il fischietto dalla bocca dell’arbitro e rimedia tre mesi di squalifica. E’ accaduto a un giocatore del Roccastrada, durante l’ultimo incontro del girone G di Seconda categoria Castiglionese-Roccastrada. La sfida, decisa allo scadere a favore dei castiglionesi con un calcio di rigore, ha avuto degli strascichi con due pensanti sanzioni nei confronti di due tesserati del Roccastrada per alcune decisioni arbitrali che la squadra biancorossa non aveva accettato. Riccardo Marcucci, giocatore del Roccastrada, è stato squalificato fino al primo maggio perché "Al termine della gara toglieva il fischietto dalla bocca dell’arbitro gettandolo a terra senza arrecare al direttore di gara alcun dolore". Inoltre è stato inibito fino al 25 maggio il dirigente Fabrizio Tronconi, sempre del Roccastrada, perché "allontanato per doppia ammonizione, a fine gara entrava sul terreno di gioco ed offendeva e minacciava il direttore di gara".