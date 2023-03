Tirreno-Adriatico Strade interdette

Martedì e mercoledì passerà per alcune strade del territorio dell’Unione di Comuni Colline Metallifere la carovana della cinquantottesima edizione della corsa ciclistica professionistica a tappe di livello internazionale "Tirreno – Adriatico". Molte le strade del territorio delle Colline Metallifere che verranno interessate dalla chiusura. Martedì dalle 13.35 alle 15.20 interdette la Statale 398 Val di Cornia, la Provinciale 19 di Montioni sulla Sarzanese Valdera, Provinciale 38 Vado all’Arancio. Mercoledì In occasione del transito della gara saranno interdette la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli su alcune strade del territorio comunale di Roccastrada. E’ previsto il divieto di transito e sosta, dalle 10 alle 12.15 su Provinciale 31 delle Collacchie. Lungo il percorso di gara sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. Per motivi di sicurezza si invita la cittadinanza a collaborare nel tenere sgombra la carreggiata da qualsiasi elemento che possa costituire ostacolo alla corsa e alla sicurezza dei concorrenti nonché di prestare particolare attenzione nella custodia di cani o altri animali domestici.