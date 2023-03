Tirreno-Adriatico, scatta l’ordinanza: le scuole chiuderanno prima

Martedì e mercoledì sono previste delle modifiche agli orari di uscita degli studenti dei plessi scolastici di Scarlino. Martedì è in programma il passaggio della seconda tappa della gara Tirreno Adriatico che attraverserà le frazioni di Scalo e del Puntone e parte del centro urbano capoluogo. Per questo l’Amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per la sospensione anticipata delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado, così da assicurare il rientro in tutta sicurezza degli alunni. Martedì la scuola primaria "Barberini" di Scarlino, la primaria "De Amicis" di Scalo, e il nido d’infanzia "L’albero azzurro" sempre nella frazione, chiuderanno alle 12.30, le lezioni alla secondaria di primo grado Mariotti finiranno alle 12.45 mentre i piccoli della scuola d’infanzia Rodari usciranno alle 11.50. "Ci scusiamo con le famiglie per il disagio – spiega il sindaco Francesca Travison – ma per sicurezza abbiamo dovuto prevedere delle modifiche all’orario scolastico".