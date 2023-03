Tirreno-Adriatico Rivoluzione in città per i due giorni della corsa ciclistica

Rivoluzione della viabilità a Follonica in occasioen del passaggio della Tirreno-Adriatico. Martedì è previsto il termine delle lezioni alle 12.45 in tutti gli istituti scolastici ed educativi, compreso il Nido d’Infanzia comunale, le scuole per l’infanzia, le primarie e secondarie di primo e secondo. Il divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta è previsto in via della Repubblica e via delle Collacchie, nel tratto compreso fra via Arezzo e via del Buttero, dalle 17 di lunedì alle 21 di martedì, con chiusura al transito dalle 6 alle 21 del 7 marzo. Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in via Lucca dalle 17 di lunedì alle 21 di martedì con chiusura al transito dalle 19 del 6 alle 21 del 7. Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in ambo i lati di via Palermo, nel tratto compreso fra via Pistoia e via del Cassarello dalle 17 del 6 alle ore 12 dell’8, con chiusura al transito dalle 19 del 6 alle 12 dell’8. Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta nell’area del Parco centrale riservata al posizionamento dei banchi di vendita e via Eleonora Baldi (Colorbit), autorizzando al transito e alla sosta i mezzi al seguito della manifestazione, dalle 19 del 6 alle 21 del 7. Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in ambo i lati di via Arezzo dalle 6 alle 21 del 7, autorizzando alla sosta le autovetture della direzione gara. Le vie che confluiscono sul circuito della corsa ciclistica si intendono chiuse al transito all’altezza dell’intersezione della via interessata dalla gara. Le stesse laddove a senso unico, si trasformano in doppio senso di circolazione alternato a vista. Il divieto di transito è stato istituito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della Rai e dell’organizzazione Rcs dalle 9 alle 12 dell’8.