Tirreno-Adriatico, la grande corsa nel Golfo Il ciclismo in città il 7 e l’8 di marzo

Azzurro, come la maglia di leader della Tirreno-Adriatico. Ma anche come il colore che i monumenti-simbolo di Follonica assumeranno di notte nei giorni che precedono la partenza della quarta tappa della Corsa dei Due Mari. Il 7 e l’8 marzo Follonica sarà infatti la protagonista della seconda e della terza tappa della corsa ciclistica Tirreno Adriatico, arrivata alla sua cinquantaseiesima edizione. Per Follonica si tratta di una vetrina importante: durante le dirette Rai verranno infatti mostrate delle clip in cui verrà raccontata la storia di Follonica e gli aneddoti a lei collegati. Le riprese permetteranno di far conoscere la città anche attraverso la telecronaca, durante la quale vengono raccontati gli aneddoti e la storia delle varie città che ospitano la famosa competizione. La seconda tappa della Tirreno-Adriatico, di 209 chilometri, arriverà a Follonica il 7 marzo da Camaiore e il giorno seguente la carovana ripartirà per arrivare a Foligno, in Umbria, per la terza tappa di 216 chilometri. L’arrivo sarà posizionato su via delle Collacchie mentre la partenza, il giorno successivo, sul lungomare Carducci. "Pensiamo che sia importante portare l’attenzione anche su eventi che si svolgono fuori dalla stagione balneare e che tanto possono significare per Follonica – commenta il sindaco Andrea Benini – Il turismo sportivo ha molto seguito e per questo stiamo lavorando affinché la Tirreno-Adriatico diventi un appuntamento fisso per la nostra città".