"Timbra & Vinci" per lo shopping

Si chiama "Timbra & Vinci!" ed è la lotteria di Natale del Centro commerciale Nnturale di Pitigliano. Partecipare è semplice: per ogni acquisto effettuato nelle attività aderenti (di almeno 20 euro), i clienti riceveranno un timbro su una speciale tessera. Una volta completata la tessera (con sei timbri), andrà spedita in apposite cassette delle lettere che si trovano in paese e consentirà di partecipare all’estrazione dei premi: il primo premio è un buono spesa di 500 euro da utilizzare nel corso del 2025 nelle attività del Centro commerciale naturale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare gli acquisti all’interno del circuito commerciale locale. "Con Timbra & Vinci – dice Margherita Guastini, presidente del Ccn – vogliamo promuovere il legame tra la comunità e le nostre attività commerciali, rendendo il Natale ancora più speciale per chi sceglie di fare shopping nel nostro splendido borgo".