Thelma e quel sogno che si è avverato Ha riaperto la gelateria del suo cuore

"Questa gelateria era il mio sogno. Ci abitavamo davanti; non solo la vedevo dalla finestra di casa, ma con la mia famiglia eravamo clienti fissi". A volte è tutta una questione di caparbietà, altre volte è proprio destino, come nel caso di Thelma Yesena Paulina Pena che è riuscita a riaprire la gelateria del suo cuore, quella sotto ai portici di via Emilia a Grosseto. Già da qualche settimana gestisce l’attività con l’aiuto della sorella Yaritza. Adesso la gelateria si chiama "Sottozero", ma Thelma ha fortemente voluto che i soffitti e l’insegna fossero rigorosamente color cielo per omaggiare "Azzurra", lo storico nome con cui i grossetani conoscono la gelateria. Il gelato italiano era già una passione di Thelma. "Quando arrivai da Santo Domingo nel 2006 per raggiungere la mia mamma – racconta – che era qui dal 1999, rimasi molto colpita dalla bontà e dalla cremosità del vero gelato artigianale, che non avevo mai assaggiato" racconta Thelma. Thelma e la sorella si sono trovate bene in Maremma, la terra che le ha accolte, e la storia va avanti. "Ad un certo punto, sono rimasta senza un’occupazione – racconta la giovane imprenditrice – un giorno, passando sotto casa, ho visto il cartello ‘Affittasi’ di fronte alla mia gelateria preferita, in via Emilia 74. Ho pensato che fosse arrivato il mio momento".

Thelma invita tutti i grossetani a provare il suo gelato: "Per tutti i prodotti uso materie prime di qualità, che per me è essenziale" assicura. Tra i gusti più particolari, si segnala il cioccolato fondente mono origine Santo Domingo a base d’acqua. Da fine maggio i gelati senza latte, e dunque perfetti per vegani ed intolleranti, saranno molti di più nella proposta di "Sottozero".