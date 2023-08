Domani alle 22, "The Orange beat Duo", protagonista del Punta Ala Music Fest a Punta Ala in piazza delle Bandiere.

In piazza dunque si esibiranno Eugene Van Hemert, chitarra acustica e voce, e Guido Pietrella, basso e voce. Insieme proporranno un viaggio, in versione acustica, nella storia della musica da non perdere, da Ray Charles a Johnny Cash, da Eric Clapton ai Pink Floyd, passando per la musica americana di Simon & Garfunkel, Eagles, Cat Stevens e Talking Heads.

Il Punta Ala Music Fest è promosso dal Marina di Punta Ala. Tutti i concerti sono a ingresso libero.