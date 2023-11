Tetto a fuoco. Novantenne salvata dai vicini

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Sticciano Scalo a causa di un incendio divampato sul tetto di un’abitazione. Le fiamme hanno iniziato a bruciare il tetto, e in quel momento in casa c’era la proprietaria, una donna di novant’anni. I suoi vicini quando hanno visto le fiamme hanno agito istintivamente e sono corsi ad aiutare l’anziana donna. Prima sono entrati nell’abitazione e poi hanno portato in salvo la donna. A prendere fuoco, probabilmente, è stato il camino collegato con la stufa a legna. Le fiamme poi sono state domate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con l’autoscala.