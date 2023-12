‘TestiamoCi per l’epatite C’. Campagna di prevenzione

Epatite C. Una goccia di sangue può cambiare la vita, ovvero una diagnosi precoce può combattere l’infezione. Sabato le persone di età compresa tra i 35 e 54 anni potranno accedere gratuitamente ai test per diagnosticare il virus grazie alla campagna ’TestiamoCi’, con un programma di screening avviato in tutto il territorio dal Ministero della Salute per prevenire lamalattia, identificando così le infezioni asintomatiche e intervenire con una terapia efficace. A causare l’infezione del fegato con l’epatite C è il virus Hcv trasmesso con sangue infetto, e con il tempo, la malattia può diventare cronica ed evolvere nella cirrosi e nel cancro al fegato. Lo screening è un test facile ma importate: con il "pungi dito", cioè il prelievo di una goccia di sangue capillare, il risultato sara consegnato dopo pochi minuti. La cura c’è, ed è per via orale con farmaci fino a 24 settimane per eradicare il virus, con una risposta positiva dell’organismo oltre il 95%. "Raccomando la consapevolezza di questo problema e comportamenti virtuosi per prevenire la positività – dice Giorgio a Briganti direttore del dipartimento Prevenzione dell’ Asl Tse – l’epatite C non ha una profilassi vaccinale". Le sedi dove effettuare i test sono a Grosseto in piazza Dante (10 - 13 e 15 -19); Follonica piazza Sivieri (15 -20); Gavorrano, mercatini di Natale, piazza I maggio (12-22);Orbetello, ospedale S. Giovanni di Dio, via Lungolago dei pescatori (9-12); P. S. Stefano, Lungomare dei navigatori (15:30-18:30); Ribolla, Sp20 fronte civico 26 (davanti al supermercato InCoop) (9-12);Scarlino, Scarlino Scalo, via Mariotti 14 (10 -13).

Maria Vittoria Gaviano