Tessere Famiglia per il pesce. Da lunedì la consegna

A partire da lunedì e fino a venerdì 29 saranno consegnate le Tessere Famiglia 2024 per l’acquisto del pesce a prezzo scontato (per coloro che a suo tempo ne hanno fatto richiesta al Comune) ed anche per l’esercizio del diritto di uso civico di pesca nella laguna di Orbetello.

Le tessere potranno essere ritirate in portineria degli uffici comunali di piazza del Popolo e la consegna sarà effettuata esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì dalle 15 alle 17. Dopo il 29 marzo, le tessere ancora non ritirate saranno inviate al domicilio dei beneficiari mediante posta ordinaria.

In caso di ritiro della Tessera per conto di terzi, è necessario portare con sé la delega (modello scaricabile dal sito del Comune), opportunamente compilata e sottoscritta unitamente a copia di un documento di identità del delegante. L’accordo sugli usi civici prevede difatti che i diritti dei cittadini orbetellani siano rispettati assicurando loro l’acquisto del pescato della cooperativa a prezzi scontati, la possibilità di pescare in laguna, con regole prestabilite, in località già indicate nell’accordo, come il lungolaguna di levante.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Demanio del Comune o gli sportelli al pubblico della "Peschereccia".

Michele Casalini