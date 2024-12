‘Tesoro’ ritrovato: "La deposizione" torna a casa

La "Deposizione dalla Croce" è tornata alla comunità di Torniella, frazione di Roccastrada. Il quadro è stato oggetto di grande attenzione da parte dei torniellini, che hanno sempre dimostrato un forte legame affettivo con l’opera. Ad annunciare la conclusione dei lavori di restauro del dipinto ottocentesco è stato il Comune di Roccastrada. Al termine di questo percorso di recupero e valorizzazione, il quadro sarà ospitato nella Chiesa di San Giovanni Battista, dove potrà essere ammirato da fedeli e visitatori.

"Questo traguardo – dice Emiliano Rabazzi, assessore alla Cultura – è il risultato di un impegno condiviso tra l’Amministrazione, la restauratrice, la diocesi e la Proloco Piloni-Torniella. Desidero ringraziare in particolare don Franco Cencioni, direttore dell’ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi, che ha saputo guidare e sostenere ogni fase del progetto, e don Giovanni Ricciardi per la sua disponibilità. Con grande gioia restituiamo il dipinto alla comunità di Torniella, certa che questo prezioso frammento della nostra storia possa essere valorizzato e protetto come merita".

L’opera, attribuibile alla scuola senese della seconda metà dell’Ottocento, rappresenta un punto di riferimento identitario per gli abitanti di Torniella e Piloni, che ne hanno fortemente sollecitato la tutela e sostenuto il suo ritorno a casa. "Esprimo il mio profondo compiacimento per la realizzazione di questo importante progetto e la gioia di poter restituire alla comunità un’opera tanto cara, salvaguardata e recuperata con attenzione. Questo restauro non è solo un gesto di conservazione – ha concluso Rabazzi – ma un atto di riconoscimento del valore spirituale e collettivo che il dipinto rappresenta per Torniella".

La chiesa che ospita l’opera fu eretta secondo la tradizione popolare con le pietre provenienti dall’antica pieve di Santa Maria che era situata fuori dell’abitato. L’impianto attuale risale al XV secolo. Al suo interno la chiesa presenta una navata unica, con soffitto a capriate, e qui si trova il dipinto seicentesco raffigurante la Madonna col Bambino che offre il rosario a santa Caterina da Siena e a san Domenico.